Mulher denuncia marido após ser agredida com socos no peito em Vila Velha

Um homem de 68 anos foi parar na delegacia após dar socos no peito da própria mulher, em um apartamento em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (11). A vítima, de 56 anos, disse que a agressão aconteceu após ela questionar o marido sobre dinheiro para as despesas de casa.
Para a Polícia Militar, conforme o boletim de ocorrência, a mulher disse que o marido chegou em casa alcoolizado, e, ao questioná-lo sobre contribuições domésticas, o homem disse que não tinha dinheiro, ficou nervoso e a agrediu. A vítima ainda contou que, em 20 anos de relacionamento, já apanhou e foi ameaçada outras vezes.
Já o suspeito negou as acusações. Aos policiais, ele alegou que só se defendeu das ofensas da mulher a respeito da crise financeira que o casal vive. Os dois foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vila Velha. Ainda segundo os militares, homem e mulher estavam com odor etílico.
Em nota, a Polícia Civil informou que "o suspeito foi autuado em flagrante por ameaça e violência psicológica na forma da Lei Maria da Penha e por praticar vias de fato. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)".