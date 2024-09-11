Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Rodovia do Sol

Grupo é detido após roubar arma de agente da Guarda Municipal em Vila Velha

Ela voltava para casa quando foi cercada por seis pessoas; os três adultos e três adolescentes ainda são apontados como responsáveis por arrastões na região de Ponta da Fruta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2024 às 21:04

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 21:04

Três são presos e outros três são detidos por assalto a Guarda Municipal.
Grupo foi detido um dia após levar arma de agente da Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha
Uma agente da Guarda Municipal foi cercada, enquanto voltava para casa, e teve a arma e o spray de pimenta roubados por um grupo de seis pessoas na Rodovia do Sol, na altura do bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, na noite de segunda-feira (9). Nesta terça-feira (10), a corporação encontrou os suspeitos: eram três adultos e três adolescentes, que também são apontados como responsáveis por arrastões na região. 
De acordo com a Guarda Municipal, a vítima voltava para casa de moto, após um dia de plantão no trabalho, quando parou em um semáforo. Foi nesse momento que o grupo, dividido em três motos, chegou e foi para cima da agente.
“Assim que ela percebeu, ela tentou reagir, mas pela inferioridade numérica não conseguiu. O garupa de uma das motos desceu armado e anunciou o assalto. Eles se jogaram em cima dela e a derrubaram”, disse Landa Marques, comandante da Guarda Municipal.
Os homens, segundo a comandante, têm 26, 21 e 18 anos. Já os adolescentes têm 17, 15 e 14 anos. Eles foram localizados, na manhã desta terça, no mesmo bairro onde cometeram o roubo. 
Conforme a chefe da corporação, o grupo ainda é suspeito de roubar um Fiat Mobi e de uma tentativa de assalto a outro veículo na mesma noite. As três motocicletas usadas no crime contra a agente foram apreendidas e o material roubado recuperado. O caso seguiu para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA). A Polícia Civil foi demandada para mais informações, mas, até a publicação desta matéria, não deu retorno.

Veja Também

Fogo atinge Área de Proteção Ambiental em Guarapari; veja vídeo

Homem que estava desaparecido é achado morto dentro de buraco em Itapemirim

Justiça manda soltar, sob fiança, homem que agrediu namorado em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guarda municipal Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados