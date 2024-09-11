Grupo é detido após roubar arma de agente da Guarda Municipal em Vila Velha

Grupo foi detido um dia após levar arma de agente da Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha

Uma agente da Guarda Municipal foi cercada, enquanto voltava para casa, e teve a arma e o spray de pimenta roubados por um grupo de seis pessoas na Rodovia do Sol, na altura do bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha , na noite de segunda-feira (9). Nesta terça-feira (10), a corporação encontrou os suspeitos: eram três adultos e três adolescentes, que também são apontados como responsáveis por arrastões na região.

De acordo com a Guarda Municipal, a vítima voltava para casa de moto, após um dia de plantão no trabalho, quando parou em um semáforo. Foi nesse momento que o grupo, dividido em três motos, chegou e foi para cima da agente.

“Assim que ela percebeu, ela tentou reagir, mas pela inferioridade numérica não conseguiu. O garupa de uma das motos desceu armado e anunciou o assalto. Eles se jogaram em cima dela e a derrubaram”, disse Landa Marques, comandante da Guarda Municipal.

Os homens, segundo a comandante, têm 26, 21 e 18 anos. Já os adolescentes têm 17, 15 e 14 anos. Eles foram localizados, na manhã desta terça, no mesmo bairro onde cometeram o roubo.