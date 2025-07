Colisão

Motorista perde controle da direção e ônibus atinge casa em Cachoeiro

Um ônibus que faz o transporte coletivo em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, atingiu o muro e a garagem de uma casa após o motorista perder controle da direção do veículo. O acidente aconteceu no bairro Amaral, na manhã desta terça-feira (22). A moradora do imóvel disse que, apesar do susto, ninguém se feriu.