Motorista bate de frente em viatura da Guarda Municipal e morre

Acidente em Presidente Kennedy deixa uma pessoa morta. Crédito: Redes sociais

Um homem morreu em um acidente envolvendo o carro que ele estava dirigindo e uma viatura da Guarda Civil Municipal, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (31).

A Prefeitura de Presidente Kennedy disse, em nota, que a viatura da corporação estava em patrulhamento na região de Santana Feliz quando foi atingida por um veículo, que, segundo a administração municipal, teria invadido a contramão, provocando uma colisão frontal. Os agentes da Guarda não tiveram ferimentos, mas o motorista do outro veículo morreu no local.

Ainda conforme a prefeitura, os agentes acionaram socorro e a Polícia Militar, e prestaram os primeiros socorros assim que a batida aconteceu. A administração municipal destacou que eles estão à disposição da Polícia Civil para colaborar com as investigações, e pontuou que lamenta o ocorrido e se solidariza com a família e os amigos da vítima neste momento de dor.

Por nota, a Polícia Militar informou que ao chegar no local, a equipe constatou a colisão entre um carro e uma caminhonete, e que o condutor do automóvel morreu no local do acidente.

"O motorista da caminhonete informou que o outro veículo seguia na contramão e com os faróis apagados e, por isso, não viu o automóvel. Testemunhas disseram que a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas em um bar da região. A perícia foi acionada", esclareceu a corporação.