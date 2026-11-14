Motorista fica ferido após bater carro contra poste em Colatina

Um veículo invadiu a contramão e colidiu frontalmente contra um poste de iluminação pública, na noite de sexta-feira (13), em Colatina. O acidente ocorreu na Avenida Presidente Kennedy, localizada no bairro Maria Ismenia.





Segundo a Polícia Militar (PM), uma viatura estava em patrulhamento pela região no momento do ocorrido e se deparou com o caso. No local, os militares constataram que populares já haviam prestado os primeiros socorros ao motorista, retirando-o de dentro do automóvel.





Em relato aos policiais, o motorista informou que perdeu o controle do veículo, que desviou repentinamente para o lado esquerdo e colidiu contra o poste. O condutor realizou o teste do bafômetro e o resultado deu negativo para o consumo de álcool.





O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos para receber atendimento médico.