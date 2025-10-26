A Gazeta - Agora

Motorista é preso após acidente de trânsito em Castelo

Publicado em 26/10/2025 às 14h03
Fusca ficou destruído após acidente
Local onde ocorreu o acidente Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem de 35 anos foi preso após um acidente de trânsito em Castelo, Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (25). Segundo a Polícia Militar, ele dirigia um Fusca na Avenida Giovani Piassi, no bairro Volta Redonda, quando entrou na contramão e atingiu um Corsa. O motorista fez o teste de bafômetro, que deu positivo para ingestão de álcool. Uma mulher que estava com ele ficou ferida e foi levada pelo Samu/192 para um hospital.

O condutor do Fusca, que não teve o nome divulgado, foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por "lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificada pela influência de álcool". Como não pagou fiança, foi levado para o presídio. O motorista do Corsa também fez o teste de bafômetro, mas deu negativo. 

