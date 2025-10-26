Motorista é preso após acidente de trânsito em Castelo

Um homem de 35 anos foi preso após um acidente de trânsito em Castelo, Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (25). Segundo a Polícia Militar, ele dirigia um Fusca na Avenida Giovani Piassi, no bairro Volta Redonda, quando entrou na contramão e atingiu um Corsa. O motorista fez o teste de bafômetro, que deu positivo para ingestão de álcool. Uma mulher que estava com ele ficou ferida e foi levada pelo Samu/192 para um hospital.