Motorista é preso após acidente de trânsito em Castelo
Um homem de 35 anos foi preso após um acidente de trânsito em Castelo, Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (25). Segundo a Polícia Militar, ele dirigia um Fusca na Avenida Giovani Piassi, no bairro Volta Redonda, quando entrou na contramão e atingiu um Corsa. O motorista fez o teste de bafômetro, que deu positivo para ingestão de álcool. Uma mulher que estava com ele ficou ferida e foi levada pelo Samu/192 para um hospital.
O condutor do Fusca, que não teve o nome divulgado, foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por "lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificada pela influência de álcool". Como não pagou fiança, foi levado para o presídio. O motorista do Corsa também fez o teste de bafômetro, mas deu negativo.