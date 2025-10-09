Motorista alcoolizado causa engavetamento com 4 carros em Nova Venécia
Um acidente envolvendo quatro carros deixou uma mulher ferida na noite de quarta-feira (8), em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, um homem de 64 anos que dirigia um dos automóveis, um Fiat Grand Siena, contou que seguia pela via e não percebeu que havia uma fila de veículos à frente, não conseguindo frear a tempo, o que resultou em uma colisão na traseira de um Chevrolet Prisma — que, com o impacto, bateu em um Fiat Siena e em uma picape Renault Oroch. Ele foi preso.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, a motorista do Prisma ficou ferida e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). O condutor do Grand Siena admitiu aos militares que havia ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Os policiais constataram sinais de embriaguez por meio de exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, e o homem foi conduzido à 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia.
A Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que cause dependência. Ele foi liberado para responder em liberdade após o recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante.