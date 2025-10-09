Motorista alcoolizado causa engavetamento com 4 carros em Nova Venécia

Um dos quatro veículos ficou com a frente destruída após acidente em Nova Venécia Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo quatro carros deixou uma mulher ferida na noite de quarta-feira (8), em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, um homem de 64 anos que dirigia um dos automóveis, um Fiat Grand Siena, contou que seguia pela via e não percebeu que havia uma fila de veículos à frente, não conseguindo frear a tempo, o que resultou em uma colisão na traseira de um Chevrolet Prisma — que, com o impacto, bateu em um Fiat Siena e em uma picape Renault Oroch. Ele foi preso.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a motorista do Prisma ficou ferida e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). O condutor do Grand Siena admitiu aos militares que havia ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Os policiais constataram sinais de embriaguez por meio de exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, e o homem foi conduzido à 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia.