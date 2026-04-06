Motociclista morre em acidente na ES 356 em Jaguaré no ES

Um motociclista de 48 anos morreu em um acidente na ES 356, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (5). Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que o piloto colidiu contra a traseira de um carro que estava parado na rodovia, em Córrego do Laço. A vítima, que não teve a identidade revelada, morreu no local.
A corporação não forneceu detalhes adicionais sobre a ocorrência nem informou se havia ocupantes no veículo parado. O acidente fatal será investigado pela Delegacia de Polícia de Jaguaré.