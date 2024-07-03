Motociclista morre em acidente com carro em Barra de São Francisco

A morte de Gelcimar foi confirmada no local pela equipe médica. O motorista do carro fez o teste do bafômetro, que deu negativa para o consumo de bebida alcoólica. Ele depois foi levado para o Hospital Santa Rita de Cássia, para receber atendimento, e em seguida foi encaminhado pela PM para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco.

A Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação", finalizou.