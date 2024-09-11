Motociclista morre em acidente na BR 262 em Marechal Floriano

Um motociclista morreu em uma colisão envolvendo um caminhão na BR 262, em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo. O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (11), no KM 59, próximo ao Posto do Café.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a colisão ocorreu por volta das 9h, mas não há informações sobre a dinâmica do acidente. O nome da vítima também não foi divulgado. O trânsito seguiu com desvio no trecho durante o atendimento à ocorrência.
A Polícia Científica foi demandada pela reportagem, mas não deu retorno até a publicação.