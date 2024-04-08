Motociclista morre em acidente a caminho de evento de motos em Jaguaré

Um jovem de 20 anos morreu em um acidente de moto na Rodovia Dom José Dalvit, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na manhã do último domingo (7). Segundo informações da Polícia Militar, Yan Seruti Pereira seguia para um evento de motos, no Estádio Conilon, que fica no centro da cidade, quando perdeu o controle do veículo em uma curva e caiu em ribanceira, batendo em algumas madeiras que estavam às margens da via. Imagens registradas por câmera de segurança mostram o impacto da colisão (vídeo acima).