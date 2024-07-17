Motociclista morre após dois acidentes seguidos em Jaguaré

O condutor disse que, após a batida, desembarcou do carro e viu um homem mancando e fugindo a pé do local, que teria se envolvido no primeiro acidente. A outra moto não foi localizada.

O corpo de Jeanny foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Segundo a PM, o idoso fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Ele estava com a carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias.