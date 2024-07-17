Motociclista morre após dois acidentes seguidos em Jaguaré

Uma mulher de 37 anos, identificada como Jeanny Karla dos Santos Souza, morreu após dois acidentes seguidos na região de São Roque, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (16). A vítima estava em uma motocicleta que primeiro bateu em outra moto; depois, já no chão, ela foi atropelada por um carro.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo, de 70 anos, relatou que dirigia do Centro de Jaguaré para São Roque quando se deparou com um acidente que tinha acabado de acontecer, entre duas motos. Ele disse que não conseguiu desviar e colidiu com uma delas que estava no chão, além de atropelar a motociclista, que, segundo ele, também estava caída.
O condutor disse que, após a batida, desembarcou do carro e viu um homem mancando e fugindo a pé do local, que teria se envolvido no primeiro acidente. A outra moto não foi localizada.
O corpo de Jeanny foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Segundo a PM, o idoso fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Ele estava com a carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias.
A Polícia Civil informou, em nota, que o motorista do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. “Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação”, finalizou a corporação.