Motociclista morre após bater em poste na Dante Michelini em Vitória

Avenida Dante Michelini Crédito: Ricardo Medeiros

Um motociclista morreu após bater em poste metálico na Avenida Dante Michelini, na altura do bairro Jardim da Penha, em Vitória, na madrugada deste domingo (1º). O nome da vítima não foi divulgado pela Polícia Militar.

A PM informou que foi acionada para atender a ocorrência de trânsito e quando militares do Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran) chegaram ao local, já estavam presentes equipes da Guarda Municipal e da Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, o motociclista perdeu controle do veículo e foi lançado em direção ao poste, morrendo no local. A moto foi guinchada, pois estava com o licenciamento atrasado, afirmou a PM.