Motociclista morre após bater em cavalo solto na pista em Atílio Vivácqua

Paulo Ricardo tinha 32 anos, morreu após moto atingir cavalo Crédito: Redes sociais

Um motociclista de 32 anos morreu em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, em um acidente na ES 489, rodovia que liga o município a Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Militar, a moto pilotada por Paulo Ricardo Biazate Menezes atingiu um cavalo que estava solto na pista.

A Polícia Militar informou que a informação sobre a dinâmica do acidente foi passada por pessoas que estavam no local, que não souberam dar mais detalhes. Quando a equipe chegou para atender a ocorrência, o animal não foi mais encontrado na pista.

Conforme boletim unificado da PM, quando os militares chegaram ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) já estava socorrendo a vítima, que estava dentro da ambulância. Os primeiros socorros foram prestados, mas Paulo Ricardo não resistiu aos ferimentos. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber sobre o atendimento à ocorrência, e aguarda retorno da corporação.