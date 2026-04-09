Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Cachoeiro

Motociclista é gravemente ferido em batida com carro em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais

Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na noite de quarta-feira (8), na rodovia ES 482, no bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a moto teria colidido na lateral de um carro, um Kia Cerato Koup, que trafegava no sentido contrário. O motorista relatou que precisou frear bruscamente e desviar para a outra pista para evitar uma colisão com o veículo à frente, momento em que acabou atingindo o motociclista.

O condutor da motocicleta, uma Honda Bros, sofreu um ferimento grave em uma das pernas e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do carro realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.