Menino de 3 anos é atropelado enquanto brincava em Baixo Guandu

Um menino de três anos foi atropelado por uma moto enquanto brincava perto da casa onde mora, no bairro Rosário II, em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (13).
A Polícia Militar foi acionada para ir até o Pronto Atendimento da cidade, onde o pai da vítima contou que, após o atropelamento, conseguiu parar o motociclista, causador do acidente, e em seguida socorreu o filho. Ainda de acordo com o pai do menino, o motociclista saiu do local e foi para uma lanchonete no Centro da cidade, onde trabalhava. Os policiais localizaram o autor do atropelamento sentado na moto, em frente ao estabelecimento. O motociclista foi detido. Segundo a mãe da criança, ele estava conduzindo a moto em alta velocidade.
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 19 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina e assinou um termo circunstanciado (TC) por dirigir sem habilitação, sendo liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.
O estado de saúde da criança não foi informado.