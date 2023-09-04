Marinha emite alerta para ventos de até 61 km/h no litoral do ES

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos de até 61 km/h válido da noite de domingo (3) até a noite de terça-feira (5) para a faixa litorânea compreendida entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e Vitória. Segundo a Marinha, os ventos são de direção nordeste a norte e provocados por um sistema de alta pressão.
Previsão do tempo
Esse mesmo sistema vai deixar a segunda-feira (4) e a terça-feira (5) com tempo aberto no Espírito Santo. Não há expectativa de chuva no Estado e os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% em trechos da Região Sul.
A partir de quarta-feira (6), chuvas rápidas podem ocorrer no Estado devido ao transporte de umidade do oceano para o território capixaba e as temperaturas diminuem um pouco.