Marido é preso por agredir mulher e ameaçar sogra em Bom Jesus do Norte
Um homem de 27 anos foi preso suspeito de agredir a esposa e ameaçar a sogra, no Loteamento Silvana, em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo. A filha do casal, uma menina de cinco anos presenciou as agressões.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito chegou à residência embriagado, iniciou uma discussão com a companheira. Durante a briga, ele a agrediu no rosto e quebrou o celular dela. O homem também ameaçou a mãe da vítima, que tentou intervir para proteger a filha e a neta. Ele chegou a arremessar uma panela em direção à sogra, mas não a atingiu.
A Polícia Civil informou que o homem, conduzido ao Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) de Alegre, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria, cárcere privado e dano qualificado contra a companheira, e por tentativa de lesão corporal, difamação, injúria e ameaça contra a sogra, todos s crimes com base na Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.