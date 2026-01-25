Marido é preso por agredir mulher e ameaçar sogra em Bom Jesus do Norte

Um homem de 27 anos foi preso suspeito de agredir a esposa e ameaçar a sogra, no Loteamento Silvana, em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo. A filha do casal, uma menina de cinco anos presenciou as agressões.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito chegou à residência embriagado, iniciou uma discussão com a companheira. Durante a briga, ele a agrediu no rosto e quebrou o celular dela. O homem também ameaçou a mãe da vítima, que tentou intervir para proteger a filha e a neta. Ele chegou a arremessar uma panela em direção à sogra, mas não a atingiu.