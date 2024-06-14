Mãe e filho são assaltados na Praia do Canto, em Vitória

Um passeio de bicicleta pela Capital acabou virando caso de polícia na tarde de quinta-feira (13). Mãe e filho estavam na região da Avenida Saturnino de Brito, quando foram abordados por uma dupla a pé. Um deles teria mostrado o que seria o cano de uma arma na cintura, e as vítimas acabaram tendo as bikes roubadas.

Uma equipe da Guarda Municipal, que fazia patrulhamento de rotina na região, foi acionada por mãe e filho, que passaram as descrições dos suspeitos e dos equipamentos roubados. As informações dadas pelas vítimas foram repassadas via rádio para outras equipes da Guarda, o que possibilitou a apreensão de um adolescente de 14 anos — nas proximidades da praça de Gurigica, também em Vitória.