Maconha enviada do RJ é apreendida em carro de aplicativo no interior do ES

18 tabletes de maconha estavam em bolsa encontrada em carro de aplicativo em Iúna, no Caparaó do ES Crédito: Divulgação/Polícia Militar

A passageira de um carro de aplicativo foi detida ao transportar drogas do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (30). A suspeita estaria indo para Vitória, mas o veículo foi abordado e parado pela Polícia Militar no distrito de Uberaba, em Iúna, na região do Caparaó capixaba. Segundo a denúncia recebida pelos policiais, ela optava por rotas alternativas pelo interior do Estado para evitar a fiscalização.

Dentro de uma bolsa que estava no banco traseiro foram encontrados 18 tabletes de maconha, cinco porções menores de drogas conhecidas como "ice" e "pac", além de um celular. O motorista disse que já tinha feito esse trajeto anteriormente com a mesma cliente, mas que não sabia o que ela transportava. A mulher confessou que a bolsa era dela, porém afirmou não conhecer o material.