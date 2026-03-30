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Maconha enviada do RJ é apreendida em carro de aplicativo no interior do ES

Publicado em 30/03/2026 às 18h24
18 tabletes de maconha estavam em bolsa encontrada em carro de aplicativo em Iúna, no Caparaó do ES
18 tabletes de maconha estavam em bolsa encontrada em carro de aplicativo em Iúna, no Caparaó do ES Crédito: Divulgação/Polícia Militar

A passageira de um carro de aplicativo foi detida ao transportar drogas do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (30). A suspeita estaria indo para Vitória, mas o veículo foi abordado e parado pela Polícia Militar no distrito de Uberaba, em Iúna, na região do Caparaó capixaba. Segundo a denúncia recebida pelos policiais, ela optava por rotas alternativas pelo interior do Estado para evitar a fiscalização.

Dentro de uma bolsa que estava no banco traseiro foram encontrados 18 tabletes de maconha, cinco porções menores de drogas conhecidas como "ice" e "pac", além de um celular. O motorista disse que já tinha feito esse trajeto anteriormente com a mesma cliente, mas que não sabia o que ela transportava. A mulher confessou que a bolsa era dela, porém afirmou não conhecer o material.

O carro foi removido para um pátio do Detran|ES e os dois foram levados para a delegacia de Ibatiba. A Polícia Civil disse que o caso segue em andamento no atual plantão.

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