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Macaco e iguana comprados ilegalmente por capixabas são resgatados no RJ

Publicado em 30/03/2026 às 17h13
Macaco-prego e iguana comprados ilegalmente por capixabas foram resgatados pela PRF no RJ
Macaco-prego e iguana comprados ilegalmente por capixabas foram resgatados pela PRF no RJ Crédito: Divulgação/PRF

Um macaco-prego e uma iguana comprados por três pessoas do Espírito Santo foram resgatados na BR 116 em Piraí, no Rio de Janeiro, na noite de sábado (28). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os animais foram encontrados no porta-malas de um carro em que uma mulher e dois homens viajavam. Os capixabas explicaram que compraram ilegalmente o primata por R$ 4 mil e o réptil por R$ 200, em uma feira livre na capital de São Paulo. A PRF-RJ não soube informar se eles estavam a caminho do ES.

Eles foram levados para a delegacia. A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) foi procurada para mais detalhes sobre o encaminhamento dado aos detidos.

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