Macaco e iguana comprados ilegalmente por capixabas são resgatados no RJ

Um macaco-prego e uma iguana comprados por três pessoas do Espírito Santo foram resgatados na BR 116 em Piraí, no Rio de Janeiro, na noite de sábado (28). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os animais foram encontrados no porta-malas de um carro em que uma mulher e dois homens viajavam. Os capixabas explicaram que compraram ilegalmente o primata por R$ 4 mil e o réptil por R$ 200, em uma feira livre na capital de São Paulo. A PRF-RJ não soube informar se eles estavam a caminho do ES.