Loja de bicicletas pega fogo em Itapuã, Vila Velha; veja vídeo
Um incêndio atingiu uma loja de bicicletas na noite de quinta-feira (12), no bairro Itapuã, em Vila Velha. O estabelecimento fica na Avenida Hugo Musso, uma das principais vias da região, e é anexo a um prédio residencial. A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que as chamas começaram por volta das 20h. Testemunhas relataram ter ouvido um barulho muito forte, semelhante a um estouro, pouco antes do início do incêndio.
Imagens gravadas por moradores (veja acima) mostram grande quantidade de fumaça saindo do local. De acordo com o proprietário da loja, moradores utilizaram mangueiras do próprio prédio e de imóveis vizinhos para tentar conter o fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros, que realizou o combate final às chamas.
Algumas bicicletas que estavam dentro da loja foram destruídas pelo fogo. As causas do incêndio ainda serão investigadas.