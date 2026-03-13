Loja de bicicletas pega fogo em Itapuã, Vila Velha; veja vídeo

Um incêndio atingiu uma loja de bicicletas na noite de quinta-feira (12), no bairro Itapuã, em Vila Velha. O estabelecimento fica na Avenida Hugo Musso, uma das principais vias da região, e é anexo a um prédio residencial. A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que as chamas começaram por volta das 20h. Testemunhas relataram ter ouvido um barulho muito forte, semelhante a um estouro, pouco antes do início do incêndio.