Ladrão cansado invade casa e é preso dormindo na cama da vítima em São Mateus

Suspeito (na parte superior da foto) dormindo na cama da vítima ao lado de roupas espalhadas pela cama Crédito: Divulgação

Um morador teve uma surpresa inusitada ao chegar em casa no bairro Ideal, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (25). Ele se deparou com o imóvel todo revirado, e, ao entrar em seu quarto, encontrou um indivíduo dormindo em sua cama. Assustado, o dono da residência acionou a Polícia Militar. O suspeito foi acordado pelos policiais e tentou fugir, mas acabou detido e levado para a delegacia do município.

Conforme o boletim de ocorrência registrado pela PM, o suspeito estava vestido com roupas da vítima, uma calça e um casaco de moletom. Ele contou aos policiais que é usuário de drogas e que realiza furtos e roubos para sustentar o vício. Porém, na madrugada desta sexta-feira, quando entrou na casa, antes de cometer o crime, resolveu dormir porque passou as últimas três noites acordado e estava muito cansado.

Também no boletim os militares registraram a informação de que o suspeito foi visto em vídeos gravados por câmeras de segurança entrando em outras casas e realizando furtos.