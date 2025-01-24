Laboratório de skunk: mais pés de maconha são apreendidos no Sul do ES

Mais pés de maconha foram apreendidos no Sul do Espírito Santo pela Polícia Militar. Depois de Anchieta, onde a planta foi encontrada até mesmo dentro de uma geladeira, em Cachoeiro de Itapemirim, policiais militares localizaram, na quarta-feira (22), um laboratório de produção da erva, do tipo skunk – variedade de Cannabis com maior concentração de substâncias psicoativas.
Segundo a Polícia Militar, a situação foi descoberta na localidade de Tijuca, após informações serem repassadas ao serviço de inteligência. No local, as equipes conformaram que havia tanto o cultivo, quanto a produção da droga em abundância.
Segundo o comandante do 9º Batalhão da PM na região, tenente-coronel Palaoro, a apreensão tem grande relevância para a segurança pública do município e região, pois mostra resultados constantes, com grandes apreensões. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Nenhum suspeito foi preso.