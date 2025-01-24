Laboratório de skunk: mais pés de maconha são apreendidos no Sul do ES

Segundo a Polícia Militar, a situação foi descoberta na localidade de Tijuca, após informações serem repassadas ao serviço de inteligência. No local, as equipes conformaram que havia tanto o cultivo, quanto a produção da droga em abundância.

Segundo o comandante do 9º Batalhão da PM na região, tenente-coronel Palaoro, a apreensão tem grande relevância para a segurança pública do município e região, pois mostra resultados constantes, com grandes apreensões. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Nenhum suspeito foi preso.