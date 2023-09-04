Jovem morre afogado em represa na zona rural de Nova Venécia

Um jovem de 23 anos morreu após se afogar em uma represa na comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, na zona rural de Nova Venécia, no último sábado (2). Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, um primo de Antônio César de Araújo disse que estava na casa do jovem quando deu falta dele. Ao procurá-lo, o encontraram dentro da represa, já na extensão do outro lado, se debatendo ao afundar.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para ir à propriedade com a informação de que havia uma vítima de afogamento. Ao chegarem ao local, os policiais já se depararam com uma equipe do Corpo de Bombeiros, que já havia retirado o corpo de Antônio da represa. A Polícia Civil foi acionada para perícia e recolhimento.