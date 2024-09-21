Jovem é morto a tiros e outros três ficam feridos em Cariacica

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros no bairro Campo Verde, em Cariacica, na madrugada deste sábado (21). Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar, Lucas Gonçalves Schmidt Berger, 23 anos, estava na Rua Obed Emerich quando um homem de máscara desceu de uma Hilux prata e efetuou diversos disparos contra ele.

Os tiros, no entanto, também atingiram outras três pessoas, que foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. A Polícia Civil informou que o crime é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica. O corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Legal da Polícia Científica em Vitória.