Jovem é assassinado a tiros em rua do bairro Barcelona na Serra

Um jovem de 20 anos foi assassinado a tiros no meio da rua no bairro Barcelona, na Serra, na madrugada deste domingo (9). Após ser acionada pela ocorrência de disparos de arma de fogo, a Polícia Militar encontrou o jovem caído no chão, já em óbito e chamou a perícia. Ainda não há informações sobre a dinâmica do crime ou motivação.