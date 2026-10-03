Jovem é assassinado a tiros dentro de distribuidora em Aracruz

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros dentro de uma distribuidora de bebidas no bairro de Fátima, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (3), A motivação ainda é desconhecida.





Testemunhas contaram para a Polícia Militar que os criminosos (não foi informado quantos) chegaram ao local em um veículo. Um deles teria desembarcado e efetuado os disparos contra a vítima. Nem as características dos suspeitos, nem as placas do carro, foram informadas para a PM.





A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passará por necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.