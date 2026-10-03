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Violência

Jovem é assassinado a tiros dentro de distribuidora em Aracruz

Publicado em

03 out 2026 às 11:28

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros dentro de uma distribuidora de bebidas no bairro de Fátima, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (3),  A motivação ainda é desconhecida.


Testemunhas contaram para a Polícia Militar que os criminosos  (não foi informado quantos) chegaram ao local em um veículo. Um deles teria desembarcado e efetuado os disparos contra a vítima. Nem as características dos suspeitos, nem as placas do carro, foram informadas para a PM. 


A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passará por necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Noroeste ES

Mãe e dois filhos são atropelados por motociclista na faixa de pedestres em Colatina

Publicado em 03/10/2026 às 12:57
Mãe e dois filhos são atropelados por motociclista que fugiu em Colatina
Mãe e dois filhos são atropelados por motociclista. Condutor deixou o local Montagem - A Gazeta

Uma mulher e seus dois filhos pequenos foram atropelados por um motociclista na noite de sexta-feira (2), no bairro Carlos Germano, em Colatina, no Noroeste do Estado. As idades das vítimas não foram divulgadas. 


De acordo com  a Polícia Militar, a vítima contou que atravessava a faixa de pedestres acompanhada dos dois filhos quando os três foram atingidos por uma motocicleta. O motociclista, segundo relatou a vítima à PM, deixou o local sem prestar socorro. A mulher informou apenas que se tratava de uma motocicleta Yamaha YBR, de cor verde.


A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Silvio Avidos. As duas crianças foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) ao Hospital São José. Até o momento, o motociclista não havia sido localizado.


Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Estradas

Homem morre após acidente entre moto e caminhonete em Ecoporanga

Publicado em 03/10/2026 às 12:31

Um homem de 61 anos morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete na noite da última quinta-feira (1º), na BR-342, nas proximidades de Joassuba, na zona rural de Ecoporanga, no Norte do Espírito Santo.


O motorista da caminhonete, de 42 anos, contou para a Polícia Militar que seguia no sentido Nova Venécia x Ecoporanga quando a motocicleta teria invadido a contramão e ocorrido a colisão. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica (0,00 mg/L). O motociclista chegou a ser  socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192)  para o Hospital Fumatre, em Ecoporanga, mas não resistiu aos ferimentos.


O condutor da caminhonete foi encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde prestou depoimento e foi liberado pois permaneceu no local do acidente e, até aquele momento, não havia indícios de crime que justificassem uma prisão em flagrante. 


O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Ecoporanga. O corpo do homem de 61 anos foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Sul do ES

Jovem de 18 anos morre após batida entre moto e caminhão em Alegre

Publicado em 03/10/2026 às 11:49
Internautas registraram um engarrafamento no local do acidente
Internautas registraram um engarrafamento no local do acidente Reprodução - Redes Sociais

Um jovem de 18 anos, identificado como Gabriel Batista de Oliveira, morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na madrugada deste sábado (3), na BR-482, no distrito de Rive, em Alegre, na Região do Caparaó no Espírito Santo.


De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 4h52, na altura do km 71. No local, os militares encontraram uma Honda Biz e um caminhão envolvidos na colisão. Gabriel, que conduzia a moto, foi encontrado já sem vida.


O motorista do caminhão, um homem de 35 anos, contou para a PM que seguia no sentido Alegre x Itaipava quando a motocicleta teria invadido a contramão, e que tentou evitar a colisão, mas não conseguiu. Ele  foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de bebida (0,00 mg/L). Ele foi encaminhado à delegacia para registro da ocorrência. 


Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão da Delegacia Regional de Alegre e que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Sul do ES

Homem sofre queimaduras e fraturas após receber descarga elétrica em Castelo

Publicado em 03/10/2026 às 10:38
Homem sofre queimaduras e fraturas após receber descarga elétrica e em Castelo
Homem sofre queimaduras e fraturas após receber descarga elétrica e em Castelo Divulgação - Notaer

Um homem de 30 anos ficou ferido após sofrer uma descarga elétrica e cair de uma altura de aproximadamente seis metros. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (2), em Castelo, no Sul do Espírito Santo.


De acordo com o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), a vítima estava realizando a instalação de uma rede de internet quando, acidentalmente, encostou uma das mãos em um fio de alta tensão. A descarga elétrica entrou por uma das mãos e saiu pela outra, provocando queimaduras nos dois membros. Com o choque, o homem perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de cerca de seis metros. Na queda, ele bateu as costas e o tórax contra o chão. Conforme o Notaer, a vítima sofreu fraturas em três costelas e em dois pontos da coluna.


O homem foi socorrido e transportado pelo Notaer. Durante o atendimento, ele relatava não sentir os movimentos das pernas. A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, referência no atendimento desse tipo de ocorrência no Espírito Santo.


O estado de saúde após a internação não foi informado.

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Da Redação Multimídia

/
Da Redação Multimídia
Apreensões

Submetralhadoras são apreendidas após denúncia de tiros em Vitória

Publicado em 02/10/2026 às 18:41
PM apreende quatro submetralhadoras, 80 munições e sete carregadores em Vitória
Armas e munições apreendidas
 Divulgação | PM

Quatro submetralhadoras de fabricação semi-industrial foram apreendidas em Caratoíra, em Vitória, nesta sexta-feira (2). Segundo a Polícia Militar, as armas foram encontradas durante a apuração de uma denúncia de disparos em via pública. Além delas, os policiais apreenderam sete carregadores e 80 munições de calibre .380.


Após a denúncia, militares do 1º Batalhão da PM viram um homem armado com uma submetralhadora na localidade conhecida como "Beco da Maranata". Ao perceber a aproximação dos policiais, ele entrou em uma residência, deixou a arma no imóvel e fugiu.


Durante as buscas, os militares encontraram as demais armas e os outros materiais apreendidos, que foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Estradas

Acidente na BR 101 envolve três caminhões e um carro em Rio Novo do Sul

Publicado em 02/10/2026 às 18:04

Três caminhões um carro se envolveram em um acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (2). Segundo a Ecovias Capixaba, as seis pessoas que estavam nos veículos saíram ilesas. 


A pista no sentido Vitória ficou interditada por cerca de duas horas, e foi liberada às 14h. A dinâmica do acidente não foi informada. 

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Nova Carapina I

Acidente entre carro e caminhão deixa mulher ferida na Serra

Publicado em 02/10/2026 às 13:58

Uma motorista ficou ferida em um acidente envolvendo um carro e um caminhão em Nova Carapina I, na Serrana manhã desta sexta-feira (2).


Segundo o Departamento de Operações de Trânsito (DOT), a motorista do carro foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada a um hospital. O condutor do caminhão não se feriu.


A dinâmica do acidente não foi informada. 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Intervalo de 6h

Dois incêndios em pasto e casa abandonada mobilizam Bombeiros em Colatina

Publicado em 02/10/2026 às 12:53

Dois incêndios em diferentes bairros mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, entre a noite de quinta-feira (1º) e a madrugada desta sexta-feira (2). Segundo a corporação, as chamas atingiram uma área de pasto e uma casa abandonada em um intervalo de seis horas. Não houve feridos nas duas ocorrências.


Por volta das 18h, o fogo atingiu uma área de vegetação na divisa entre os bairros Soma Alta Vista e Cidade Jardim. As chamas se concentraram em um pasto e foram combatidas pelos Bombeiros. A corporação não informou o que provocou o incêndio.


No bairro Bela Vista, por volta da meia-noite, as chamas atingiram uma casa abandonada de dois cômodos. Testemunhas informaram aos Bombeiros que o imóvel era utilizado por moradores da região para o consumo de drogas. Ainda segundo os relatos, o incêndio teria sido provocado por um usuário que estava no local.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Bairro Vila Nova de Colares

Homem é esfaqueado e procura ajuda em companhia da PM na Serra

Publicado em 02/10/2026 às 11:53
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar prestou os primeiros atendimentos Carlos Alberto Silva

Um homem, de 37 anos, foi esfaqueado na madrugada desta sexta-feira (2), em frente a uma lanchonete na Avenida Colares Júnior, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Após ser ferido, ele esteve na sede da 14ª Cia Independente, pedindo ajuda e relatando o fato.


De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe prestou o atendimento e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. A vítima não soube identificar, nem fornecer o nome do agressor. Para a PM, ele contou estar em situação de rua.  O homem foi encaminhado para o Hospital Jayme Santos Neves e não há informações sobre o estado de saúde.


A Polícia Civil comunicou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Serviço 

Disque-Denúncia (181)

Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/ ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Temporal

Chuva e ventania cortam internet e causam transtornos em Bom Jesus do Norte

Publicado em 02/10/2026 às 11:52
Em Bom Jesus do Norte houve destelhamento e queda de árvores
Em Bom Jesus do Norte houve destelhamento e queda de árvores Defesa Civil de Bom Jesus do Norte

A chuva acompanhada de ventos fortes que atingiu o Sul do Espírito Santo na noite de quinta-feira (1º) causou transtornos em Bom Jesus do Norte. Segundo a Defesa Civil do município, moradores enfrentam falta de internet nesta sexta-feira (2) após uma torre de transmissão ficar sem energia.


De acordo com o secretário municipal de Defesa Civil, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, William de Souza Miranda, houve destelhamentos em cinco imóveis, todos em terraços, e seis quedas de árvores — quatro em ruas da sede e duas na zona rural. Na área urbana, segundo a equipe, as ocorrências relacionadas às árvores já foram solucionadas. Não há registro de desalojados.


As equipes percorrem as regiões afetadas para fazer o levantamento dos danos e realizar as vistorias necessárias. Segundo Miranda, o município também busca apoio e materiais junto à Defesa Civil do Estado, incluindo telhas, kits e recursos para auxiliar as famílias atingidas. Um telefone de plantão foi disponibilizado para receber chamados da população: (22) 99837-0642.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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