Jiboia gigante entra em quintal de casa e assusta moradores em Vitória

Uma jiboia gigante assustou uma família de Santa Lúcia, em Vitória , na tarde deste domingo (26). A cobra entrou no quintal e chegou a atacar um gato de rua que estava no local. Os moradores acionaram a Polícia Militar Ambiental e a Prefeitura de Vitória , pelo 156, mas não obtiveram sucesso e o animal permanecia no local na manhã desta segunda-feira (27).

"Moramos aqui em Santa Lúcia e tem uma mata em volta, às vezes aparece alguma cobra nos vizinhos, mas essa é enorme e estava matando um gatinho de rua que tinha entrado aqui em casa", contou a médica Lylian Mariani, responsável pela casa. A moradora contou que já ouviu relatos de cobras nas casas dos vizinhos, mas essa foi a primeira vez que uma entrou na casa dela.

"Meu marido conseguiu que ela soltasse o gato, não sei se ele vai sobreviver. Depois ela se escondeu perto de uns materiais de obra no quintal e perto da máquina de lavar", continuou. A médica disse que o gato atacado pela cobra fugiu para a rua novamente. A situação tirou o sono dela e dos familiares, que até as 9h da manhã ainda não tinham recebido orientação do que fazer com a jiboia.