Incêndio atinge restaurante na Avenida Beira-Rio em Colatina Crédito: Leitor A Gazeta

Um incêndio atingiu um restaurante localizado na Avenida Senador Moacyr Dalla, mais conhecida como "Avenida Beira-Rio, em Colatina Noroeste do Espírito Santo , no final da manhã deste sábado (7). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, as causas do fogo ainda são desconhecidas. Não houve feridos.

De acordo com a corporação, o incêndio foi contido por populares, juntamente com um bombeiro da reserva. As equipes realizaram o rescaldo e confirmaram que não havia mais risco de reignição.

Diante do ocorrido, clientes do restaurante Aruna Gastrô Lounge manifestaram apoio em uma rede social. "Toda minha solidariedade nesse momento tão difícil", comentou uma internauta. "Que Deus conforte vocês. Vão recuperar tudo", disse outro.