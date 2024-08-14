Incêndio atinge Morro do Cristo, ponto turístico de Mimoso do Sul

Um incêndio atingiu uma área de vegetação no Morro do Cristo, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, e está sendo combatido por equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Municipal nesta quarta-feira (14). As chamas começaram durante a manhã, e podem ser vistas de outras áreas da cidade.
O local é um dos pontos turísticos do município. Segundo o coordenador da Defesa Civil da cidade, Leonardo Ferreira, os incêndios no local são recorrentes. Ele pediu à população que tenha cuidado e não ateie fogo em áreas de vegetação nesta época do ano, em que há estiagem.
“Equipes dos Bombeiros estão no local. Estamos preocupados com os moradores do Monte Cristo, pois as chamas podem chegar perto dos imóveis”, disse Ferreira.
O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência está em andamento e não há detalhes.