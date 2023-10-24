Homem tenta evitar assalto e é morto a tiro pelo criminoso em Vila Velha

A PM informou ainda que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e confirmou a morte dele no local. Em conversa com os policiais, a mulher ressaltou que outros funcionários da empresa em que o homem trabalhava foram ajudar, mas correram assim que ouviram os disparos. O dono da empresa conversou com o repórter Alváro Guaresqui, da TV Gazeta, sem se identificar, e disse que Bruno trabalhava no local há um ano. "Ele era de São Luis, no Maranhão e estava se planejando para visitar a família agora no final do ano", informou.