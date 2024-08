Homem morre preso às ferragens em acidente com dois carros na BR 259

No último sábado (3), o MDB realizou sua convenção no município lançando apenas uma chapa de candidatos a vereador. O prazo para o registro de convenções terminou nesta segunda-feira (5). O prazo para o registro de candidaturas vai até o dia 15, mas vale apenas para os candidatos oficializados em convenção. Sem isso, Boroto não poderá ser candidato. A Gazeta procurou a defesa do ex-prefeito, mas não recebeu retorno até o fechamento desta reportagem.