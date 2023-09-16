Homem morre em acidente envolvendo moto e caminhonete, em São Mateus

Um homem de 50 anos morreu após uma colisão entre a moto que conduzia com uma caminhonete, no distrito de Nestor Gomes, em São Mateus, na noite de sexta-feira (16). Segundo informações da Polícia Militar, o motorista da caminhonete relatou que seguia pela via, quando repentinamente a moto invadiu a contramão e ele não teve tempo de desviar para evitar a colisão frontal. O condutor da motocicleta teve o óbito confirmado no local do acidente.
O motorista da caminhonete foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi ouvido e liberado. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool e nenhuma irregularidade foi constatada na documentação do veículo.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de São Mateus, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.