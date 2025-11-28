Homem morre em acidente de moto na ES 456, em Aracruz

Um homem de 40 anos, identificado como Gleissiton Pereira Rodrigues de Souza, morreu em um acidente de moto na ES 456, conhecida como Rodovia Primo Bitti, próximo à comunidade de Irajá, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (27). Segundo a Polícia Militar (PM), a suspeita é de que a vítima tenha sofrido uma queda com o veículo, mas a dinâmica não foi esclarecida.