Homem morre em acidente de moto na ES 456, em Aracruz
Publicado em 28/11/2025 às 10h36
Um homem de 40 anos, identificado como Gleissiton Pereira Rodrigues de Souza, morreu em um acidente de moto na ES 456, conhecida como Rodovia Primo Bitti, próximo à comunidade de Irajá, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (27). Segundo a Polícia Militar (PM), a suspeita é de que a vítima tenha sofrido uma queda com o veículo, mas a dinâmica não foi esclarecida.
A moto, que não tinha restrições, foi entregue a um familiar de Gleissiton. A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Civil e Científica, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.