Homem morre em acidente de moto em rodovia de Colatina

Um homem morreu após um acidente de moto na manhã deste sábado (07) na Rodovia ES 248, Córrego da Lapa, Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A dinâmica do acidente, a identificação e a idade da vítima não foram divulgados.
De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe chegou no local o Samu já estava atendendo o motociclista e constatou o óbito do homem. A vítima estava caída no acostamento, ao lado da moto, que ficou tombada. A Perícia foi acionada.
A Polícia Científica (PCIES) informou, por meio de nota, que o corpo da vítima de sexo masculino foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.