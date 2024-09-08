Homem morre atropelado em acidente na ES 164 em Alto Rio Novo

Um idoso de 72 anos morreu atropelado por um carro na ES 164, região de Capim Alto, Alto Rio Novo, Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (7). Segundo a Polícia Militar, o carro que atropelou a vítima estava parado a cerca de 150 metros do corpo.
Testemunhas informaram aos militares que o motorista permaneceu no local por cerca de 20 minutos após a colisão, mas depois foi embora a pé, antes da chegada da viatura.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Alto Rio Novo.