Homem morre após carreta de milho tombar na BR 262 em Conceição do Castelo

Um homem morreu após a carreta carregada de milho em que ele estava sair da pista e cair em uma ribanceira às margens da BR 262, na localidade de Pinga Fogo, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (5). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a vítima estava no veículo, mas não detalhou se seria motorista ou passageiro.
O acidente, segundo a PRF, aconteceu no km 120 da rodovia, próximo a um posto, na subida antes do trevo de Conceição do Castelo. A carreta caiu em uma ribanceira em um local onde estavam cortando árvores à beira da estrada.
Não há informações de interdição de pista. O nome da vítima não foi informado.