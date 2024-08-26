Homem leva golpes de barra de ferro na cabeça durante briga em Guaçuí

Um homem de 31 anos sofreu um trauma na cabeça após receber golpes de barra de ferro na noite de domingo (25), em Guaçuí, Região do Caparaó do Espírito Santo. As agressões, segundo a vítima, foram cometidas por um indivíduo após um desentendimento em frente à Praça João Acacinho, no centro do município.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 20h. A vítima contou aos militares, no pronto-socorro de Guaçuí, que estava em um bar quando teve um desentendimento com outros dois homens, que alegaram que ele estaria 'mexendo' com as mulheres que os acompanhavam e usaram o banheiro onde ele estava.
Após as discussões, segundo a vítima, um dos suspeitos lhe deu duas pancadas na cabeça com uma barra de ferro. Populares no local interviram e socorreram o homem. Buscas foram feitas pela PM, mas os suspeitos não foram achados. Após o fato, o estabelecimento fechou. A vítima foi transferida para um hospital de Cachoeiro devido à gravidade.