Homem invade casa da ex e danifica as roupas dela com cloro em Viana

Uma mulher de 30 anos procurou a Delegacia Regional de Cariacica para denunciar o ex-marido por invadir a casa dela, destruir os móveis e danificar as roupas da vítima com cloro. O caso aconteceu no bairro Marcílio de Noronha, em Viana , no último domingo (19).

A mulher contou que, quando chegou em casa e viu a destruição, mandou mensagem para o ex-marido, de quem estava separada havia uma semana. O homem, que segundo ela sempre foi possessivo e ciumento, respondeu dizendo que a vítima teve "sorte" de não estar na residência no momento em que ele invadiu. O suspeito quebrou a televisão, o modem de internet, rasgou o sofá com uma faca, arranhou a geladeira e manchou as roupas.