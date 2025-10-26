Homem fica em estado grave após queda de cavalo em Alfredo Chaves

Um homem de 63 anos foi socorrido de helicóptero em estado grave na manhã deste domingo (26) após sofrer uma queda de cavalo na zona rural de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. A vítima teve traumatismo craniano e uma lesão na cabeça com sangramento intenso, segundo o Samu.

As equipes de resgate realizaram os primeiros atendimentos no local até a chegada do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Após ser estabilizado, o homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, para atendimento especializado.