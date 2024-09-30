Homem ferido e só de cueca invade casa e morre dentro do imóvel no ES

Viaturas policiais e ambulância na rua onde homem invadiu casa Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem ferido usando apenas cueca invadiu uma casa e acabou morrendo dentro do imóvel em Itaoca, Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (29).

Os moradores disseram à Polícia Militar que assistiam televisão na sala quando ouviram um barulho no quinta. Em seguida, ouviram bater na porta dos fundos e gritos de socorro. O homem forçou uma janela, conseguindo entrar, mas caindo no colchão, onde morreu.