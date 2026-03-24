Homem é preso suspeito de matar mulher em Guarapari

Publicado em 24/03/2026 às 14h40

Um homem de 49 anos foi preso, suspeito de matar uma mulher de 46 anos, que foi encontrada dentro de casa já sem vida e com sinais de violência, no bairro Fátima Cidade Jardim, em Guarapari, no Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (23). Segundo a Polícia Civil, Denise Pereira da Silva teria sido assassinada por cobrança relacionada ao tráfico de drogas, e o crime foi cometido por meio de disparos de arma de fogo. A data da prisão não foi informada pela polícia. 

O suspeito acabou encontrado e preso pela polícia em uma casa no mesmo bairro em que o crime aconteceu. No local, foram apreendidos materiais utilizados para o acondicionamento de entorpecentes e uma balança de precisão. Ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e levado ao sistema prisional. 

