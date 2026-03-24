Homem é preso suspeito de matar mulher em Guarapari
Um homem de 49 anos foi preso, suspeito de matar uma mulher de 46 anos, que foi encontrada dentro de casa já sem vida e com sinais de violência, no bairro Fátima Cidade Jardim, em Guarapari, no Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (23). Segundo a Polícia Civil, Denise Pereira da Silva teria sido assassinada por cobrança relacionada ao tráfico de drogas, e o crime foi cometido por meio de disparos de arma de fogo. A data da prisão não foi informada pela polícia.
O suspeito acabou encontrado e preso pela polícia em uma casa no mesmo bairro em que o crime aconteceu. No local, foram apreendidos materiais utilizados para o acondicionamento de entorpecentes e uma balança de precisão. Ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e levado ao sistema prisional.