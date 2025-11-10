Homem é preso em terreno baldio com arma e drogas em Cariacica

Um homem de 22 anos foi preso em um terreno baldio por porte ilegal de arma na região do Campo do Apolo, em Flexal II, em Cariacica. Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, por volta de 17h30 desta segunda-feira (10), o suspeito foi visto andando com uma pistola na mão. Quando a Polícia Militar o abordou, ele fugiu pulando por muros de casas na região, mas foi detido em um terreno baldio enquanto tentava entrar em uma área de vegetação.