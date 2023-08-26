Homem é preso após confessar ter abusado de criança em Iriri

Um homem foi preso após confessar ter abusado sexualmente de uma criança de cinco anos em Iriri, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. O crime teria acontecido no dia 20 de agosto, segundo a Polícia Militar (PM). O suspeito, que tem 51 anos, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

À reportagem, fontes da Delegacia Regional de Anchieta confirmam a informação de que a vítima é autista. A vítima foi encaminhada para um hospital da região e, em seguida, foram adotados os procedimentos necessários para esse tipo de ocorrência, de acordo com a PM.

No relato feito pela criança aos policiais, ela contou que passava o dia na casa de um parente e que lá, no quintal do terreno, morava o suspeito. Os policiais procuraram pelo homem no endereço, mas não o encontraram.

O suspeito foi localizado no dia seguinte ao crime, por volta das 10h do dia 21, quando ele fugia de pessoas que tentavam agredi-lo devido ao ocorrido. A PM informou que o homem confessou o abuso e que ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Anchieta.