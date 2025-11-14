Homem é morto a tiros enquanto ia buscar o filho em creche de Vitória

A Defesa Civil de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, emitiu um alerta para o trecho de falésias entre a Praia dos Cações e Caculucagem. Segundo o órgão, o processo de erosão marítima se intensificou e vem provocando desgaste e recuo da base dos taludes.





A situação já era acompanhada desde o início do ano, mas a evolução do processo erosivo aumentou a preocupação das equipes responsáveis pelo monitoramento. No local, já são observadas fissuras no paredão, desprendimento de blocos de solo e queda de vegetação. Há ainda raízes de árvores de grande porte expostas devido à perda de sustentação do terreno.





Em nota, o coordenador da Defesa Civil, Jones Toledo, alertou para o risco de permanecer próximo às falésias, tanto na base quanto na parte superior do trecho. Segundo ele, a área continua sendo monitorada, está sinalizada e permanece interditada por segurança.





A equipe da Defesa Civil também segue acompanhando a região e permanece de prontidão para possíveis ocorrências.