Homem é morto a tiros enquanto ia buscar o filho em creche de Vitória

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A Defesa Civil de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, emitiu um alerta para o trecho de falésias entre a Praia dos Cações e Caculucagem. Segundo o órgão, o processo de erosão marítima se intensificou e vem provocando desgaste e recuo da base dos taludes.
A situação já era acompanhada desde o início do ano, mas a evolução do processo erosivo aumentou a preocupação das equipes responsáveis pelo monitoramento. No local, já são observadas fissuras no paredão, desprendimento de blocos de solo e queda de vegetação. Há ainda raízes de árvores de grande porte expostas devido à perda de sustentação do terreno.
Em nota, o coordenador da Defesa Civil, Jones Toledo, alertou para o risco de permanecer próximo às falésias, tanto na base quanto na parte superior do trecho. Segundo ele, a área continua sendo monitorada, está sinalizada e permanece interditada por segurança.
A equipe da Defesa Civil também segue acompanhando a região e permanece de prontidão para possíveis ocorrências.
Um homem de 51 anos foi encontrado morto em um rio no bairro Niterói, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (6). O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a retirada da vítima da água.
Segundo a Polícia Militar, não havia sinais aparentes de violência. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), onde passará por exames que indicarão a causa da morte.
A identidade do homem não foi divulgada.
A facilidade de encontrar um carro estacionado com a chave na ignição no pátio de um posto de combustíveis em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi a oportunidade aproveitada por um homem para furtar o veículo na manhã desta terça-feira (6). A fuga, no entanto, durou pouco e terminou com o carro completamente destruído.
Segundo a Polícia Militar, o homem assumiu a direção assim que percebeu que a chave estava no veículo, no pátio de um posto no bairro Araçá. Ele saiu em fuga pelas ruas da cidade, mas colidiu contra a traseira de um caminhão que estava estacionado no bairo Aviso.
Após o acidente, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi contido pelo motorista do caminhão até a chegada dos policiais militares. O homem foi levado para a Delegacia Regional de Linhares.
Um homem, identificado como Leonardo Freitas de Oliveira, de 29 anos, foi preso após fugir de policiais militares, invadir a casa de uma moradora e tentar se esconder no banheiro do imóvel, no bairro Forte São João, em Vitória, no final da manhã de segunda-feira (5).
Segundo a Polícia Militar, os policiais faziam um patrulhamento no Beco José Constantino Filho quando avistaram o suspeito em uma região conhecida pelo intenso tráfico de drogas e área de atuação da facção Terceiro Comando Puro (TCP).
Ao perceber a presença dos militares, o homem correu pelas escadarias e invadiu a casa de uma moradora. Ele tentou se esconder dentro do banheiro, mas foi localizado pelos policiais.
Ainda de acordo com a PM, durante a abordagem, o suspeito empurrou um sargento e tentou fugir novamente, mas acabou detido.
Com ele, os policiais encontraram um rádio comunicador, R$ 832,25 em dinheiro, pedras de crack e buchas de maconha.
O homem foi levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado por tráfico de drogas, violação de domicílio e desobediência. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.
Um carro pegou fogo na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, conhecida como Avenida Beira-Mar, no bairro Forte São João, em Vitória, próximo ao Clube do Saldanha, na noite desta segunda-feira (5). Pessoas que passavam pelo local registraram o veículo já tomado pelas chamas (veja vídeo acima).
O Corpo de Bombeiros foi acionado, combateu o fogo e conseguiu extinguir as chamas. Segundo a corporação, não houve vítimas. O motorista informou aos militares que o veículo era emprestado.
De acordo com informações levantadas pelos militares durante o atendimento, o fogo teria começado na região da caixa de fusíveis do automóvel, localizada próxima à lateral do motorista, e depois se espalhado pelo veículo, que ficou bastante danificado.
Os Bombeiros ressaltaram, porém, que não é possível determinar a causa apenas com base no atendimento operacional. As circunstâncias que provocaram o incêndio serão investigadas.
Um homem de 34 anos foi preso após agredir a companheira, proferir ofensas racistas contra policiais e soltar um pitbull na direção dos militares, no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, no último domingo (4).
Segundo a Polícia Militar, a companheira do suspeito, de 27 anos, relatou ter sido agredida com socos, chutes e empurrões. Durante a discussão, ela quebrou uma garrafa de vidro, e os dois acabaram feridos.
Após ouvir a vítima, os policiais foram atrás do homem em uma esquina. De acordo com a corporação, ele estava alterado, resistiu à abordagem, ofendeu os militares e tentou fugir entrando em casa. Nesse momento, o suspeito chegou a soltar um pitbull na direção dos policiais. O cão foi contido por familiares, e o suspeito acabou preso.
O homem e a companheira precisaram de atendimento médico por causa dos ferimentos. Em seguida, ele foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça e injúria, todos no contexto da Lei Maria da Penha, além de desacato e injúria racial. O nome dele não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima.
Um motorista e um motociclista morreram após uma colisão na ES 315, no bairro Nova Cidade, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (4). Segundo a Polícia Militar, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionadas e constataram a morte das duas vítimas. Os nomes e as idades dos condutores não foram informados.
Uma testemunha contou à PM que os veículos trafegavam em sentidos opostos quando o motorista do carro teria perdido o controle em uma curva, invadido a contramão e atingido a motocicleta. A dinâmica do acidente é investigada.
A Polícia Científica foi acionada, e os corpos foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para necropsia e posterior liberação aos familiares.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia de Boa Esperança.
Um motorista de 26 anos perdeu o controle do carro e quase invadiu uma farmácia na tarde de domingo (4), por volta das 14h31, na Avenida José Hosken Franklin, no Centro de Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e o veículo estava com o licenciamento em atraso.
De acordo com a polícia, uma equipe fazia patrulhamento pela cidade quando avistou um Chevrolet Celta prata sobre a calçada, preso entre um corrimão e o comércio. O condutor disse aos policiais que os freios do veículo falharam, fazendo com que perdesse o controle da direção.
O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que deu resultado negativo para a presença de álcool. Ainda segundo a PM, foram aplicadas as medidas administrativas, e o carro foi removido por um guincho para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).
Um carro ficou destruído após ser incendiado por um homem de bicicleta no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã de domingo (4). O crime foi registrado por câmeras de segurança, e a Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, o suspeito não foi localizado.
Nas imagens recebidas pela reportagem de A Gazeta, o homem chega de bicicleta, estaciona na calçada e caminha até o carro, que estava parado no fim da rua. Ele permanece próximo ao veículo por alguns minutos e, em seguida, as chamas começam no para-brisa. Depois de incendiar o carro, o suspeito foge de bicicleta (veja acima).
O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu o incêndio. Ninguém ficou ferido. Segundo o delegado Tiago Cavalcante, da Delegacia de Linhares, o incêndio foi criminoso e a Polícia Civil investiga o caso. Informações que possam ajudar na identificação do suspeito podem ser repassadas de forma sigilosa pelo telefone 181 do Disque-Denúncia, pelo site ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.
Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou duas pessoas feridas na ES 166, próximo à Usina São Miguel, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (4). Segundo a Polícia Militar, a baixa iluminação no trecho pode ter contribuído para a colisão. As circunstâncias da batida não foram informadas.
O acidente aconteceu na rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Castelo. O piloto da motocicleta e o ciclista ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). As duas vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.