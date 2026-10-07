Operação Cavalo de Aço prende 3 com duas pistolas e R$ 1,6 mil em Cachoeiro

Três homens foram presos com duas pistolas e R$ 1.640 em espécie durante a Operação Cavalo de Aço, na noite de terça-feira (6), no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os três eram ocupantes de um Chevrolet Onix abordado durante a ação.





Durante a vistoria no veículo, os militares encontraram as duas armas e o dinheiro. De acordo com a PM, os homens são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região. Eles foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim com o material apreendido.





A Polícia Civil informou que os três foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhados ao sistema prisional. A operação também resultou em seis autos de infração de trânsito e duas remoções de veículos.