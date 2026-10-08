Brasil deve evitar aliança exclusiva com EUA ou China no agro, diz especialista

Durante o painel, Niemeyer também destacou o papel do agronegócio brasileiro na estratégia internacional do país. Para ele, produtos como o café podem funcionar não apenas como mercadorias de exportação, mas também como instrumentos de aproximação comercial e de abertura de novos mercados.





Para o especialista, o avanço tecnológico da cafeicultura brasileira e a criação de novos produtos e padrões de consumo ampliam as possibilidades de inserção internacional. Com isso, o potencial do café também está relacionado à capacidade de gerar negócios e movimentar economias locais.





“Quando um produto como o café abre oportunidade de negócio para a região e para a cidade de São Mateus, não é só sobre café. É sobre oportunidade de negócio. É também sobre a maneira como se organiza a economia”, afirmou.





Para alcançar novos consumidores no exterior, no entanto, o produtor individual encontra limitações. Niemeyer defendeu a atuação conjunta de cooperativas, associações, entidades empresariais e governos na abertura de novos mercados.





“É muito difícil um produtor que tenha 1 milhão de pés de café ir e negociar. Ele tem que negociar a partir dessas associações de classe, das cooperativas, de feiras como essa, que têm um papel importante para buscar novos clientes”, disse.





O especialista também defendeu uma articulação entre produtores e autoridades locais e estaduais para ampliar a presença do café brasileiro no exterior.





Na avaliação dele, a diversificação comercial é especialmente importante em um período de maior competição entre as potências econômicas.





“Não se deve considerar que se tem, em um cenário como esse, exclusividade de aliança. Não pode ter um país só, uma aliança exclusiva”, afirmou.