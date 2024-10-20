Homem é morto a tiros em passarela na Rodovia do Contorno em Cariacica

Um homem foi morto a tiros enquanto passava pela passarela na Rodovia do Contorno, na altura do bairro Cajueiro, em Cariacica, por volta de 16h15 deste domingo (20). Conforme apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, ele foi atingido por diversos disparos, mas não havia detalhes sobre a motivação do crime até a publicação deste texto. Por estar sem documentos, a vítima não foi identificada.