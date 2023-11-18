Homem é morto a tiros e criança fica ferida em Guriri, São Mateus

Um homem foi morto a tiros e uma criança de 11 anos acabou ferida no pé enquanto estavam no portão da própria casa em Guriri, São Mateus, Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (17).

A esposa da vítima contou à Polícia Militar que estava em casa com o marido e a filha, quando indivíduos se aproximaram do portão pedindo informações. No momento em que o companheiro e a criança foram atender ao chamado, os suspeitos realizaram diversos disparos. O homem morreu ali mesmo. Não há informações sobre o estado de saúde da criança.